Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини. Відео з пошкодженням ханукії ширили місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про інцидент з Ханукальною менорою у Львові

На відео, яке ширили місцеві телеграм-канали, можна побачити чоловіка, який був одягнутий у чорні штани та чорну кофту з капюшоном. Він підійшов до ілюмінаційної ханукії, що розташована на руїнах синагоги "Золота Роза" та обірвав дроти, після чого менора згасла.

На кадрах тривалістю близько 20 секунд можна також почути чоловічий сміх.

У Львові чоловік загасив ханукію на руїнах синагоги: дивіться відео

У поліції Львівщини згодом підтвердили, що чоловік пошкодив кабель, який живив семисвічник електрострумом, після чого втік.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи правопорушника та притягнення його до відповідальності,

– зазначили поліцейські.

Слідчі Львівського районного управління поліції також відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про пошкодження релігійних споруд чи культових будинків.

Це карається штрафом від 17 до 68 тисяч гривень або громадськими роботами на строк від 60 до 240 годин, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. Досудове розслідування щодо цієї справи ще триває.

Раніше у порталі Jewish News повідомляли, що Ханукальну менору на руїнах синагоги "Золота Роза", яку у 1941 році підірвали зсередини нацисти, встановили вперше за 8 десятків років. Залишки цієї синагоги визнали пам'яткою архітектури місцевого значення, а її руїни перебувають на обліку ЮНЕСКО.