У перекладі з івриту Ханука трактується як "відновлення" або "освячення". Про традиції та цьогорічну дату свята – розповідає 24 Канал.

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Історія та традиції Хануки

У II столітті до нашої ери правителем Юдеї був жорстокий цар Антіох IV. Він прагнув ввести язичництво, тому забороняв євреям дотримуватися своїх звичаїв і традицій. Ба більше, правитель наказав розграбувати юдейські храми, щоб змусити усі народи підкоритися. Втім, Антіох IV на цьому не зупинився та заборонив євреям вивчати Тору, важливу релігійну книгу.

Однак юдеї не хотіли жити за новими правилами, тому вирішили повстати проти царя. Протягом трьох років євреї боролися за свої права та свободи й все ж їм вдалося скинути царя Антіоха IV з престолу. Після цього юдеї вирушили до Єрусалимського храму. Вони вирішили очистити святиню за допомогою ритуальної олії, але її залишилося дуже мало. Аж раптом сталося диво, і лампада горіла протягом восьми днів, що дозволило освятити храм.

Саме тому під час Хануки євреї запалюють спеціальні свічки. Це свято триває вісім днів. У перший день євреї запалюють одну свічку, а на восьмий – вісім. Свічник, який називається ханукія, ставлять на підвіконня, оскільки вважається, що світло відлякає все погане й негативне.

Ханука 2024 / Фото Freepik

Протягом Хануки євреї збираються за святковим столом, ходять в гості та готують смачні страви, серед яких картопляні оладки, тушковане м'ясо та пончики, які називаються суфганійот. У цей період люди веселяться та співають пісні.

Після завершення Хануки євреї спалюють олію та гноти, які залишились від свічника.

Коли Ханука 2024

Ханука триває протягом 8 днів. У 2024 році це свято розпочинається 25 грудня та завершується 2 січня. У цей період євреї згадують свою культуру, шанують заповіді мудреців та читають Тору.