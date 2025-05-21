Мужчина в розыске распылил газ в работника ТЦК и полицейского во Львове
- Во Львове военнообязанный мужчина распылил слезоточивый газ в работника ТЦК и полицейского, когда его пытались задержать для проверки документов.
- Нападающий, который находился в розыске, был задержан, а против него начато уголовное производство за угрозу или насилие в отношении правоохранителей.
- Пострадавшие были госпитализированы с серьезными повреждениями глаз, один из них недавно переведен на службу в ТЦК по состоянию здоровья.
Утром 21 мая мужчина призывного возраста распылил слезоточивый газ из баллончика в лицо работника ТЦК и полицейского. Сначала нарушитель начал убегать, а когда его почти догнали – решил атаковать представителей силовых структур.
Нападавшим оказался военнообязанный гражданин, находившийся в розыске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Львовской области.
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Что известно об атаке на представителей силовых структур
На улице Княгини Ольги, мужчина на просьбу предоставить для проверки военно-учетные документы, начал убегать. Его почти догнали представители полиции и ТЦК, но он резко обернулся и распылил, вероятно, перцовый газ.
Во Львовском областном ТЦК и СП рассказали о состоянии пострадавших.
Правоохранитель и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз. Пострадавший в результате умышленных действий военнообязанного – военнослужащий, которого недавно перевели на службу в ТЦК с 24 ОМБр по состоянию здоровья. Он не мог больше выполнять задачи на передней линии,
– объяснили в центре комплектования.
В конце концов мужчину задержали. Его личность установлена – это 43-летний львовянин, который находился в розыске за уклонение от воинского учета.
Следователи начали уголовное производство за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В Чернигове случилась похожая ситуация. Мужчина залил баллончиком военнослужащего ТЦК, убежал и закрылся в помещении. Пришлось привлекать спецназовцев, чтобы его достать.