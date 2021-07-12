Во львовский аэропорт начал курсировать новый автобусный маршрут
12 июля 2021 , 12:53Читати новину українською
Источник:"Твоє місто"
В городе запустили новый временный маршрут к Международному аэропорту "Львов". Он будет курсировать с улицы Защитников Украины.
Пока неизвестно, когда новые автобусы прекратят курсировать. Об этом сообщат позже.
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Во Львове запустили автобусы в аэропорт
Во Львове запустили новый временный автобусный маршрут до аэропорта.
Схема движения автобусов:
- Аэропорт "Львов";
- улица Любинская;
- улица Окружная;
- улица Кульпарковская;
- улица Городоцкая;
- улица Шевченко;
- улица Защитников Украины.
В обратном направлении к аэропорту "Львов":
- улица Защитников Украины;
- улица Городоцкая;
- улица Кульпарковская;
- улица Любинская;
- аэропорт "Львов".