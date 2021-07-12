Во львовский аэропорт начал курсировать новый автобусный маршрут

В городе запустили новый временный маршрут к Международному аэропорту "Львов". Он будет курсировать с улицы Защитников Украины.

Пока неизвестно, когда новые автобусы прекратят курсировать. Об этом сообщат позже.

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Во Львове запустили автобусы в аэропорт

Во Львове запустили новый временный автобусный маршрут до аэропорта.

Схема движения автобусов:

Аэропорт "Львов";

улица Любинская;

улица Окружная;

улица Кульпарковская;

улица Городоцкая;

улица Шевченко;

улица Защитников Украины.

В обратном направлении к аэропорту "Львов":

улица Защитников Украины;

улица Городоцкая;

улица Кульпарковская;

улица Любинская;

аэропорт "Львов".

Во Львове из-за перекрытия движения транспорта на пересечениях улиц Героев УПА – Бандеры и Антоновича – Бандеры произошли изменения в движении общественного транспорта. В частности, троллейбусы № 29 пока не курсируют. Этот маршрут был объединен с маршрутами № 22, 23А, 27 и 30. Сейчас по этим направлениям ходят только троллейбусы № 22. Они ездят с "Автовокзала" на улице Стрыйской до университета имени Ивана Франко.