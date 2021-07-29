Начальницу миграционной службы во Львове поймали на взятке

29 июля 2021 , 13:04
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Источник:

Львовская облпрокуратура

Во Львове полиция задержала руководительницу отдела миграционной службы. Она требовала деньги за ускоренное изготовление загранпаспортов. В общем известно, что чиновница набрала взяток на сумму 8000 гривен.

Известно, что чиновница вымогала деньги у граждан систематически. Об этом сообщили 29 июля.

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Паспорта за границу без помех

  • В общем начальница миграционной службы получила взяток в размере 8000 гривен. Но ее задержали, когда чиновница взяла еще одну взятку – 3000 гривен.
  • Сейчас продолжаются следственные действия по статье "вымогательство и получение неправомерной выгоды".
  • Женщине может грозить 5 – 10 лет лишения свободы без права занимать должность на срок до 3 лет. Также конфискуют ее имущество.
  • Сейчас правоохранители проверяют факт возможной причастности руководства Государственной миграционной службы Львовской области.
  • Расследование проводят следователи Нацполиции Львовской области по материалам Департамента стратегических расследований.


Задержали на взятке начальницу миграционной службы во Львове / Фото Львовской облпрокуратуры

Чиновница брала еще одну взятку в размере 3000 гривен / Фото Львовской облпрокуратуры

Вероятно, провокация

В главном управлении государственной миграционной службы Львовщины говорят, что задержание чиновницы может быть провокацией. Ее причастность в первую очередь должен доказать суд. Об этом сообщает Львовский портал.
В службе отмечают, что постоянно борются с коррупцией. Поэтому, возможно, это ложь.

Обратите внимание! Недавно на Днепропетровщине задержали командира роты ВСУ, который брал взятку за статус участника боевых действий. За такую ​​"услугу" он требовал 40 тысяч гривен. Чиновнику грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Автор: Марта Кушка