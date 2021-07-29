Начальницу миграционной службы во Львове поймали на взятке

Во Львове полиция задержала руководительницу отдела миграционной службы. Она требовала деньги за ускоренное изготовление загранпаспортов. В общем известно, что чиновница набрала взяток на сумму 8000 гривен.

Известно, что чиновница вымогала деньги у граждан систематически. Об этом сообщили 29 июля.

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В общем начальница миграционной службы получила взяток в размере 8000 гривен. Но ее задержали, когда чиновница взяла еще одну взятку – 3000 гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия по статье "вымогательство и получение неправомерной выгоды".

Женщине может грозить 5 – 10 лет лишения свободы без права занимать должность на срок до 3 лет. Также конфискуют ее имущество.

Сейчас правоохранители проверяют факт возможной причастности руководства Государственной миграционной службы Львовской области.

Расследование проводят следователи Нацполиции Львовской области по материалам Департамента стратегических расследований.



Задержали на взятке начальницу миграционной службы во Львове / Фото Львовской облпрокуратуры

Чиновница брала еще одну взятку в размере 3000 гривен / Фото Львовской облпрокуратуры

Вероятно, провокация

В главном управлении государственной миграционной службы Львовщины говорят, что задержание чиновницы может быть провокацией. Ее причастность в первую очередь должен доказать суд. Об этом сообщает Львовский портал.

В службе отмечают, что постоянно борются с коррупцией. Поэтому, возможно, это ложь.