Во Львове нельзя распространять фото и видео взрывов: людей просят оставаться в укрытиях

Утром 18 апреля во Львове прозвучала серия взрывов. Горожане призывают не публиковать фото и видео взрывов, а также оставаться в укрытиях.

В понедельник, 18 апреля, утром практически по всей Украине раздалась воздушная тревога. И примерно через час раздалась серия взрывов во Львове.

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Горожане призывают быть ответственными и не публиковать фотографии и видео с мест взрывов. Также важно оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь!

По предварительной информации, по Львову оккупанты нанесли 5 прицельных ракетных ударов.

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