Этот мемориал планируют обустроить на Личакове. Как именно будет выглядеть этот комплекс, планируют определить на конкурсной основе.

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Садовый рассказал об обустройстве нового мемориального комплекса

Мэр Львова подчеркнул, что украинские граждане должны беречь память о своих Героях для будущих поколений. По его словам, каждый живущий в Украине, в частности, во Львове, должен знать, какой ценой современные воины сегодня защищают свою землю.

Архитектурный комплекс должен стать памятником архитектуры 21 века, но также и местом силы для каждого украинца,

– сказал он.

Садовый рассказал, что исполком Львовского городского совета 5 января объявил всеукраинский архитектурный конкурс на проектное предложение мемориального комплекса военных захоронений на улице Мечникова.

"Старт конкурса сегодня 5 января. До 21 января участники должны зарегистрироваться", – отметил он.

Львовский председатель также подчеркнул, что конкурсные предложения участники будут подавать до 18 марта, а результаты архитектурного конкурса будут известны в начале апреля 2024 года. Садовый заверил, что все результаты конкурса по обустройству мемориала горсовет планирует обсудить с семьями погибших Героев.

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