Этот мемориал планируют обустроить на Личакове. Как именно будет выглядеть этот комплекс, планируют определить на конкурсной основе.
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Садовый рассказал об обустройстве нового мемориального комплекса
Мэр Львова подчеркнул, что украинские граждане должны беречь память о своих Героях для будущих поколений. По его словам, каждый живущий в Украине, в частности, во Львове, должен знать, какой ценой современные воины сегодня защищают свою землю.
Архитектурный комплекс должен стать памятником архитектуры 21 века, но также и местом силы для каждого украинца,
– сказал он.
Садовый рассказал, что исполком Львовского городского совета 5 января объявил всеукраинский архитектурный конкурс на проектное предложение мемориального комплекса военных захоронений на улице Мечникова.
"Старт конкурса сегодня 5 января. До 21 января участники должны зарегистрироваться", – отметил он.
Львовский председатель также подчеркнул, что конкурсные предложения участники будут подавать до 18 марта, а результаты архитектурного конкурса будут известны в начале апреля 2024 года. Садовый заверил, что все результаты конкурса по обустройству мемориала горсовет планирует обсудить с семьями погибших Героев.
Мэр Львова высказался по поводу атаки музея Шухевича
- Ночью 1 января Россия выпустила 122 дрона-камикадзе, часть из которых добралась и до Львовской области. В результате атаки произошло попадания в музей Романа Шухевича на Белогорще. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
- Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что россияне полностью уничтожили музей Шухевича в день рождения Степана Бандеры. Он назвал эту атаку россиян символической и циничной.
- Со временем Садовый рассказал, что на месте музея эксперты завершают сканирование завалов, что нужно для предстоящей реставрации и международного трибунала. Со временем начнется разбор завалов, а дальше планируют объявить конкурс на реставрацию этого музейного комплекса.