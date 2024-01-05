Цей меморіал планують облаштувати на Личакові. Як саме буде виглядати цей комплекс планують визначити на конкурсній основі.

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Садовий розповів про облаштування нового меморіального комплексу

Мер Львова наголосив, що українські громадяни мають берегти пам'ять про своїх Героїв для майбутніх поколінь. За його словами, кожен, хто живе в Україні, зокрема, у Львові, має знати, якою ціною сучасні воїни сьогодні захищають свою землю.

Архітектурний комплекс має стати пам'яткою архітектури 21 століття, але також і місцем сили для кожного українця,

– сказав він.

Садовий також розповів, що виконком Львівської міської ради 5 січня оголосив всеукраїнський архітектурний конкурс на проєктну пропозицію меморіального комплексу військових поховань на вулиці Мечникова.

"Старт конкурсу сьогодні 5 січня. До 21 січня учасники мають зареєструватись", – зазначив він.

Львівський голова також підкреслив, що конкурсні пропозиції учасники подаватимуть до 18 березня, а результати архітектурного конкурсу будуть відомі на початку квітня 2024 року. Садовий запевнив, що всі результати конкурсу на облаштування меморіалу міськрада планує обговорити із сім'ями загиблих Героїв.

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