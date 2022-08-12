Социальная акция под названием "Дипломы, которые никогда не выдадут" состоялась в самом сердце Львова – на площади Рынок. Ее в День молодежи провели студенческий совет Львова и управление молодежной политики ЛГС ко Дню молодежи.

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Как во Львове почтили память погибших в результате агрессии рф студентов

В память студентов со всей Украины, погибших в борьбе за независимость нашей страны, на площади Рынок разместили более 40 дипломов.

Те, кому предназначались эти дипломы, никогда их не увидят. На них указаны только имена погибших, которые сейчас известны. Настоящая же цифра погибших намного больше.

Почтение памяти погибших в результате агрессии рф студентов / Фото Романа Каймана

Руководитель управления молодежной политики Львова Ростислав Юник отметил, что студенчество в Украине составляет наиболее активную аудиторию, которая развивает свой город и страну в целом, а также инициирует и вводит разные изменения.

Именно поэтому эта акция является жестоким напоминанием каждому о том, что мы должны продолжать борьбу и волонтерство в память о тех, кто погиб, защищая родину,

– подчеркнул он.

Юник добавил, что с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину молодые люди взяли в руки оружие и встали на защиту своей страны. Многие погибли, об этом нужно помнить и чтить их.

Акция во Львове в память о студентах, погибших из-за войны: смотрите видео Андрея Андрухи

Кстати! В День молодежи, отмечаемый 12 августа, Президент Владимир Зеленский встретился с юными украинцами и наградил их. Ведь, несмотря на свой юный возраст, они непосильно помогают Вооруженным Силам Украины. Каждый из них приобщается к общей победе по-своему.

Погибшие в результате российской войны в Украине: что известно

российские оккупанты продолжают агрессию и убийства украинцев. Не всех жертв россиян удается идентифицировать. В Киевской области в моргах остаются 270 неопознанных тел, среди которых погибшие на "Азовстали".

С момента российского вторжения в Украину погибли 100 спортсменов и тренеров. Всего же воюют против российского захватчика более трех тысяч спортсменов.

От войны россии против Украины страдают также дети. Их убивают, оставляют сиротами, похищают и принудительно депортируют российские оккупанты.

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