Соціальна акція під назвою "Дипломи, які ніколи не видадуть" відбулася у самому серці Львова – на площі Ринок. Її у День молоді провели студентська рада Львова та управління молодіжної політики ЛМР до Дня молоді.

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Як у Львові вшанували загиблих унаслідок агресії рф студентів

На згадку про студентів зі всієї України, що загинули у боротьбі за незалежність нашої країни, на площі Ринок розмістили понад 40 дипломів.

Ті, кому призначалися ці дипломи, ніколи їх не побачать. На них вказані лише імена тих загиблих, що зараз відомі. Справжня ж цифра загиблих є набагато більшою.

Вшанування пам'яті загиблих унаслідок агресії рф студентів / Фото Романа Каймана

Керівник управління молодіжної політики Львова Ростислав Юник зауважив, що студентство в Україні становить найбільш активну аудиторію, яка розвиває своє місто й країну загалом, а також ініціює та запроваджує різні зміни.

Саме тому ця акція є жорстоким нагадуванням кожному про те, що ми маємо продовжувати боротьбу та волонтерство у пам’ять тим, хто загинув, захищаючи батьківщину,

– наголосив він.

Юник додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну молоді люди взяли в руки зброю і стали на захист своєї країни. Багато із них загинули, про це потрібно пам’ятати та вшановувати їх.

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До речі! У День молоді, який відзначається 12 серпня, Президент Володимир Зеленський зустрівся з юними українцями й нагородив їх. Адже попри свій юний вік вони непосильно допомагають Збройним Силам України. Кожен із них долучається до спільної перемоги по-своєму.

Загиблі внаслідок російської війни в Україні: що відомо

російські окупанти продовжують агресію та вбивства українців. Не всіх жертв росіян вдається ідентифікувати. На Київщині у моргах залишаються 270 неопізнаних тіл, серед яких загиблі на "Азовсталі".

З моменту російського вторгнення в Україну загинуло 100 спортсменів та тренерів. Загалом же воюють проти російського загарбника понад три тисячі спортсменів.

Від війни росії проти України страждають також діти. Їх вбивають, залишають сиротами, викрадають та примусово депортують російські окупанти.

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