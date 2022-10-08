Во Львове появилась улица имени Ивана Вакарчука, отца лидера "Океана Эльзы"
Во Львове появилась улица Ивана Вакарчука. Отец лидера группы "Океан Эльзы" был многолетним ректором Львовского национального университета.
По информации ЛГС, улица расположена в Галицком районе Львова, рядом с парком Ивана Франко. Она соединяет улицы Яна Матейко и Устияновича.
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Во Львове появилась улица Ивана Вакарчука
Первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик во время открытия отметил, что когда-то улицы называли именами не украинских героев, а иногда и откровенных недругов Украины. Однако 7 октября во Львове почтили светлую память великого украинца, педагога и государственника – Ивана Вакарчука.
Это событие является знаковым и учитывая то, что в период войны мы отдаем дань уважения не только воинам, которые каждый день гибнут на фронте, но и отмечаем того, кто своим трудом держал другой фронт – образовательный – знаниями, мудростью формировал новое поколение сознательных украинцев,
– подчеркнул Годик.
Городской глава Андрей Садовый отметил, что Иван Вакарчук, когда работал министром или ректором, всегда был впереди и принимал на себя удар.
"Его ненавидела бюрократическая машина, зато любили и обожали студенты. Он дал определенный тренд. Сложно быть лидером, сложно брать на себя ответственность. Но мне приятно, что депутаты взяли на себя ответственность, и у нас во Львове есть улица Ивана Вакарчука", – добавил Садовый.
В свою очередь, Святослав Вакарчук рассказал, что для его семьи открытие улицы в честь отца – это большая честь и очень теплое событие.
"Я хочу поблагодарить всю общину за поддержку, за чествование памяти моего папы. А также всех, кто непосредственно принимал решение относительно наименования: депутатов, мэра, членов комиссии. Для моего отца главное было сделать всех нас – детей, студентов и всех вокруг себя – образованными, глубокими людьми, которые отвечают за свои слова и за свои поступки. Спасибо, за сохранение этой памяти", – подытожил лидер группы "Океан Эльзы".
Ранее улица Ивана Вакарчука называлась Кондрата Рылеева. Ее переименовали в рамках деколонизации топонимики во Львовской ГТО. По состоянию на 7 октября новые украинские названия предоставили уже 47 улицам.Интересно! Всего во Львовской территориальной общине дерусифицируют 53 улицы, названные в честь российских деятелей, а также те, которые имеют названия, ассоциирующиеся с Российской империей, Россией или советской пропагандой. Полный их перечень можно посмотреть на сайте Львовского городского совета.
Смотрите фото с открытия улицы Ивана Вакарчука / Фото ЛОВА и Романа Балука
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