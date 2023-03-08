Разъезжал пьяным по центру: во Львове осудили главного инженера Onur

Главного инженера компании "Онур" Шана Исаджана поймали в нетрезвом состоянии за рулем. Суд лишил его водительских прав на один год.

Лычаковский районный суд Львова осудил Шана Исаджана за вождение в нетрезвом состоянии. Ему был наложен штраф в размере 17 000 гривен и он был лишен водительских прав на один год.

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Главного инженера Onur поймали пьяным за рулем еще 22 января

Согласно решению суда, ночью 22 января 2023 года Шан Исаджан управлял кроссовером Hyundai Santa Fe на перекрестке улиц Зеленой и Дороша в центре Львова и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он был проверен на наличие алкоголя алкотестером с участием двух свидетелей, результат показал 0,94 промилле алкоголя.

В решении суда отмечено, что Шан Исаджан родился в Турции и работает главным инженером в компании "Онур Конструкцион Интернешнл". На заседание суда водитель и его адвокат не явились.

Дело рассматривал судья Роман Грицко. Решение суда может быть обжаловано в соответствующем порядке. На постановление еще может быть подана апелляция.

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