Во Львове предупреждают о возможных повторных обстрелах: людей призывают быть в укрытии
Львовян предупреждают о возможных повторных обстрелах. Людей призывают оставаться в укрытии.
Днем 26 марта россияне нанесли удар по Львову. В городе и области на 17:40 все еще действует воздушная тревога, угроза дальнейших обстрелов сохраняется.
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Есть угроза дальнейших ударов по Львову
Львов. Возможны повторные обстрелы,
– написал Садовый.
Мэр призвал всех жителей города оставаться в укрытии. Его можно оставить только после сигнала об отмене тревоги.
Атака на Львов 26 марта
В 16:51 Андрей Садовый сообщил, что "по Львову прилетело". Это произошло, когда в городе действовала воздушная тревога. Впоследствии глава Львовской ОГА Максим Козицкий в телеграме уточнил, что возле города прогремели три мощных взрыва со стороны Кривчиц.
Власти упорно призывали не распространять фото и видео последствий вражеских атак.
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