Во Львове продолжается тревога: в части города перебои с электроснабжением
Источник:телеграм Андрея Садового
Во Львове сообщают о взрывах. Местным жителям нужно оставаться в укрытиях.
По предварительной информации, по Львову нанесли несколько ракетных ударов. Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением, сообщил городской глава Андрей Садовый.
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В части Львова перебои с электроснабжением
Как заявил мэр Львова, в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, в городе повреждены три электроподстанции.
В настоящее время в части Львова нет электроэнергии. Подробную информацию об ударе по Львову местные власти сообщат позже.
Впрочем, по состоянию на данный момент, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что работают над восстановлением электроснабжения.
Что известно об ударах по Львову:
- По Львовщине нанесли ракетные удары. Взрывы были слышны во время воздушной тревоги, которую объявили почти по всей Украине.
- Первое сообщение об этом появилось в телеграм-канале "єТривога" в 20:24 3 мая, затем информацию подтвердили также мэр Львова и глава Львовской ОВА.
- Из-за этого в части города есть перебои с электроснабжением. Как заявил мэр Львова, в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, в городе повреждены 3 электроподстанции.
- Кроме того, Укрзализныця сообщила, что несколько поездов на подъезде ко Львову будут следовать с задержкой.
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