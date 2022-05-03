Во Львове продолжается тревога: в части города перебои с электроснабжением

Во Львове сообщают о взрывах. Местным жителям нужно оставаться в укрытиях.

По предварительной информации, по Львову нанесли несколько ракетных ударов. Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением, сообщил городской глава Андрей Садовый.

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В части Львова перебои с электроснабжением

Как заявил мэр Львова, в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, в городе повреждены три электроподстанции.

В настоящее время в части Львова нет электроэнергии. Подробную информацию об ударе по Львову местные власти сообщат позже.

Впрочем, по состоянию на данный момент, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что работают над восстановлением электроснабжения.

Что известно об ударах по Львову: