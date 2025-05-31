После скандала в школе Львова Садовый инициирует публичную дискуссию о влиянии русской культуры

Городской голова Львова Андрей Садовый объявил о проведении публичного обсуждения относительно влияния российской культуры и пропаганды на украинскую молодежь.

Инициатива стала ответом на ситуацию, которая всколыхнула общество – после того, как львовские школьники сняли видео под песню российского музыканта Моргенштерна. Видео быстро распространилось по сети.

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С какой целью проведут мероприятие

"Это массовая, системная атака. И закрывать на это глаза – означает потерять еще одно поколение", – отметил Садовый в своей заметке. По его словам, российская культурная оккупация не является проблемой только отдельных регионов: она действует везде – независимо от школы, города или языка.

Мэр подчеркнул, что Львов всегда реагировал на вызовы не словами, а делами. В городе уже действуют школьные спортивные лиги, патриотические центры, мощные молодежные программы. Но этого недостаточно, если украинская культура не имеет должной поддержки и ценности.

Мы не оставим эту историю только на уровне одной новости. Мы проведем публичное обсуждение о влиянии российской культуры и пропаганды на украинскую молодежь,

– заявил Садовый.

К участию приглашают педагогов, журналистов, общественных деятелей, культурных менеджеров и всех неравнодушных. Формат и дата дискуссии будут объявлены вскоре.