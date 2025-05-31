Ініціатива стала відповіддю на ситуацію, яка сколихнула суспільство – після того, як львівські школярі зняли відео під пісню російського музиканта Моргенштерна. Відео швидко поширилося мережею.

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З якою метою проведуть захід

"Це масова, системна атака. І закривати на це очі – означає втратити ще одне покоління", – зазначив Садовий у своєму дописі. За його словами, російська культурна окупація не є проблемою лише окремих регіонів: вона діє всюди – незалежно від школи, міста чи мови.

Мер наголосив, що Львів завжди реагував на виклики не словами, а справами. У місті вже діють шкільні спортивні ліги, патріотичні центри, потужні молодіжні програми. Але цього недостатньо, якщо українська культура не має належної підтримки й цінності.

Ми не залишимо цю історію лише на рівні однієї новини. Ми проведемо публічне обговорення про вплив російської культури й пропаганди на українську молодь,

– заявив Садовий.

До участі запрошують освітян, журналістів, громадських діячів, культурних менеджерів та всіх небайдужих. Формат і дата дискусії будуть оголошені незабаром.