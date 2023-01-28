Львовские врачи установят протез для 13-летнего мальчика, отец которого воюет

Украинские медики делают все возможное и невозможное, чтобы возвращать к привычной жизни наших земляков. Так, протез руки вскоре получит 13-летний Дима, чей отец защищает страну от врага.

Его историей поделился городской голова Львова Андрей Садовый. Он рассказал, что протезирование 13-летнего Дмитрия – важный этап в развитии центра реабилитации UNBROKEN.

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Потерял руку, помогая маме

Дима родом из Одесщины. Его отец ушел на фронт, чтобы защищать государство. Так что он стал надежной опорой для мамы. И никогда не отказывал ей в помощи по хозяйству, которое у них немалое.

Однажды, когда измельчал еду для скота, Дмитрий очень близко поднес правую руку к соломорезке. Край куртки зацепился за лезвие. Руку ребенок потерял в мгновение ока,

– рассказал Андрей Садовый.

Мальчик получит миоэлектрический протез

Городской голова отметил, что протезисты Центра "Несокрушимые" занимаются изготовлением миоэлектрического протеза для Димы. Им у него будет возможность управлять с помощью миодатчиков, которые фиксируются к мышцам руки 13-летнего мальчика.



Дима получит миоэлектрический протез / Фото с телеграма Садового

Известно, что Дима уже попробовал впервые, за почти год, согнуть и разогнуть свою правую руку. Также он имел возможность подержать в ней ручку. Заметим, что происходит промежуточная примерка протеза. К нему еще должны подобрать кисть и закрепить все необходимые датчики.

Протез мужественного Димы от одного из лучших производителей в мире. Речь идет о компании Ottobock из Германии. Благодаря поддержке Мальтийской службы помощи, Центр "Несокрушимые" имеет мобильную мастерскую, а также все необходимое для протезов.



Дима радуется возможности возвращаться к привычной жизни / Фото с телеграма Садового

Спасибо каждому, кто делает это возможным во Львове!,

– добавил городской голова.

Заметим, что средства на протезы для Несокрушимых украинцев собирают вместе с платформой dobro.ua. Помочь финансово можно как из Украины, так и за ее пределами. Следуйте за этим ссылкой и приобщайтесь к собранию, чтобы и другие наши земляки могли вернуться к привычной жизни.

Напомним, что раньше мы рассказывали о Сергее Костюченко. Он в войне России против Украины потерял руку, но обрел свою любовь. Недавно он получил бионический протез руки. И наконец мог сделать то, о чем мечтал несколько месяцев, – одеть возлюбленной обручальное кольцо на палец.