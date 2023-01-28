Його історією поділився міський голова Львова Андрій Садовий. Він розповів, що протезування 13-річного Дмитрика – важливий етап у розвитку центру реабілітації UNBROKEN.
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Втратив руку, допомагаючи мамі
Дмитрик родом з Одещини. Його батько пішов на фронт, щоб захищати державу. Тож він став надійною опорою для мами. І ніколи не відмовляв їй у допомозі по господарству, яке в них чималеньке.
Одного дня, коли подрібнював їжу для худоби, Дмитро дуже близько підніс праву руку до січкарні. Край куртки зачепився за лезо. Руку дитина втратила в одну мить,
– розповів Андрій Садовий.
Хлопчик отримає міоелектричного протезу
Міський голова зауважив, що протезисти Центру "Незламні" займаються виготовленням міоелектричного протезу для Дмитрика. Ним він матиме можливість керувати з допомогою міодатчиків, які фіксуються до м'язів руки 13-річного хлопчика.
Дмитрик отримає міоелектричний протез / Фото з телеграму Садового
Відомо, що Дмитрик уже спробував уперше, за майже рік, зігнути та розігнути свою праву ручку. Також у нього була можливість потримати у ній ручку. Зауважимо, що наразі відбувається проміжна примірка протеза. До нього ще мають допасувати кисть та закріпити всі необхідні датчики.
Протез мужнього Дмитрика від одного з найкращих виробників у світі. Мовиться про компанію Ottobock з Німеччини. Завдяки підтримці Мальтійської служби допомоги Центр "Незламні" має мобільну майстерню, а також усе необхідне для протезів.
Дмитрик радіє можливості повертатися до звичного життя / Фото з телеграму Садового
Дякуємо кожному, хто робить це можливим у Львові!,
– додав міський голова.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про Сергія Костюченка. Він у війні Росії проти України втратив руку, але знайшов своє кохання. Нещодавно він отримав біонічний протез руки. І нарешті мав змогу зробити те, про що мріяв кілька місяців, – одягнути коханій обручку на палець.