Про це розповіли в оперативному командуванні "Північ". Вадим Бурей був старшим водієм бойової розвідувально-дозорної машини 16-го батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

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Захисникові 44 роки. Він має трьох дітей. Найстарший син Олесь також захищає Україну на фронті. Вадим воював під Черніговом, Києвом, Лисичанськом. Важке поранення отримав у Бахмуті Донецької області.

"Вибухом його сильно затиснуло в авто. Одну ногу відірвало одразу, інша була надламана, медику довелося її відрізати на місці", – написали у командуванні.



Автомобіль після обстрілу / Фото зі сторінки ОК "Північ"



Вадим Бурей / Фото зі сторінки ОК "Північ"



Захисник перебуває на лікуванні / Фото зі сторінки ОК "Північ"

Може знову ходити

Наразі Бурей пережив 11 операцій. Він потрапив на протезування до США з Protez Foundation.

Коли вперше виправляєшся в повний зріст, такі емоції переживаєш, які словами неможливо описати. Ти не хочеш вже вертатися в візочок, ти попри біль хочеш ходити, ти хочеш ходити! Якби не сподівання на чудо, на вищу силу, то можна зійти з розуму, – сказав Вадим.

Ще один оборонець Бахмута отримає протезування

Роман Григорян у липні 2022 року втратив руку та ногу, коли перебував У Бахмуті. Його побратим Михайло Діанов, який захищав Маріуполь, передав зібрані 2 мільйони гривень.

"Завдяки вашій допомозі мені, Роману в ці дні в Міннеаполісі (США) ставлять якісні біонічні протези. На це я передав трохи більше, ніж 2 мільйонів гривень з ваших донатів. Якщо точно – 52 313 доларів", – розповів Діанов.