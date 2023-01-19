Як-от Сергій Костюченко. Його історія змушує серце краятися, а сльози – не зупинятися. Вони течуть рікою, змушуючи переживати біль та гордість за тих, хто боронить нашу державу.

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На війні втратив руку

Сергій Костюченко став одним із тих, кому пощастило отримати біонічний протез. Він замінить незламному українцеві руку, яку він втратив у війні, розв'язаній Росією. Потужно історію захисника розповіли у ролику, який ми покажемо далі. Відразу ж попросимо запастися носовичками, адже його просто неможливо дивитися інакше.

Сергій розповів, що познайомився з Юлією, його дружиною, у комп'ютерній грі. А розвіртувалитися та пізнати одне одного в реальному житті їм вдалося аж через три роки.

Тоді я вже був в армії. Ми святкуємо Різдво, і це дійсно диво,

– розповів він.

Святкову ідилію у ролику розбивають слова, які вказують нам на те, що Сергій зазнав серйозних поранень на фронті. Мовилося про сильну кровотечу, розірвану легеню, а також ампутацію. Хлопець вижив, а Юля, яка стала коханням усього його життя, розшукала його. Побралися вони у лікарні, не відкладаючи цей момент на потім.

На протезування очікував довго

"Сьогодні (розповідає він у ролику – 24 Канал) той день, на який ми чекали багато місяців. Я погано виспався, але це нічого", – ділився він емоціями.

Нам демонструють нарізку. У ній показують процес від відновлення після поранень до реабілітації та протезування. Хлопець мужньо пройшов усе це та зміг нарешті зробити те, на що чекав так довго.

Що я відчуваю? Ось тепер (коли обручка на пальці його коханої – 24 Канал) усе на своєму місці,

– додав він.

Зворушлива історія українського захисника Сергія Костюченка : дивіться відео

Історія Сергія Костюченка – одна з багатьох. На жаль, українці продовжують зазнавати важких мінно-вибухових, уламкових, вогнепальних поранень, опіків, а також ампутацій кінцівок. І головним тилом для поранених війною незламних українців став Національний реабілітаційний центр UNBROKEN.

У ньому роблять усе можливе, щоб повернути наших мужніх земляків до звичного життя. Так, воно вже точно не буде таким, як раніше. Але фахівці та професіонали своєї справи роблять усе для того, щоб максимально наблизити їх до цього. Зокрема, виготовляючи протези.

Як зазначають у центрі, гроші на протез для Сергія збирали спільно з платформою dobro.ua. До цього процесу долучилися благодійники як з нашої держави, так і з усього світу. За цим посиланням ви можете долучитися до збору коштів на протези для інших Незламних українців.