Никто и не заметил: во Львове рецидивист средь бела дня ограбил авто – фото

Львовские правоохранители 20 июля задержали 41-летнего мужчину. Он средь бела дня разбил окно машины и украл из салона деньги и документы.

Оказалось, что задержанного уже привлекали к уголовной ответственности. На этот раз ему также грозит тюрьма.

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Мужчина ограбил авто средь бела дня

Правоохранителям 20 июля поступило сообщение от львовянина.

Мужчина рассказал, что он припарковал свое авто на улице Драгана.

Вернувшись, он увидел, что его ограбили.

Злоумышленник разбил стекло и забрал сумку с документами и деньгами.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Они установили, что машину ограбили в промежутке между 16:00 и 18:00.

В течение 2 часов полицейские разыскали злоумышленника.

Им оказался неоднократно судимый 41-летний львовянин.



Мужчина ограбил авто / Фото полиции Львовской области

Мужчине грозит тюрьма

Правоохранители задержали злоумышленника. Следователи открыли уголовное производство за кражу. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 6 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления. Вскоре задержанному сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

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​Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовской области