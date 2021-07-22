Никто и не заметил: во Львове рецидивист средь бела дня ограбил авто – фото
Источник:полиция Львовской области
Львовские правоохранители 20 июля задержали 41-летнего мужчину. Он средь бела дня разбил окно машины и украл из салона деньги и документы.
Оказалось, что задержанного уже привлекали к уголовной ответственности. На этот раз ему также грозит тюрьма.
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Мужчина ограбил авто средь бела дня
- Правоохранителям 20 июля поступило сообщение от львовянина.
- Мужчина рассказал, что он припарковал свое авто на улице Драгана.
- Вернувшись, он увидел, что его ограбили.
- Злоумышленник разбил стекло и забрал сумку с документами и деньгами.
- На место происшествия немедленно выехали правоохранители.
- Они установили, что машину ограбили в промежутке между 16:00 и 18:00.
- В течение 2 часов полицейские разыскали злоумышленника.
- Им оказался неоднократно судимый 41-летний львовянин.
Мужчина ограбил авто / Фото полиции Львовской области
Мужчине грозит тюрьма
Правоохранители задержали злоумышленника. Следователи открыли уголовное производство за кражу. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 6 лет в тюрьме.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления. Вскоре задержанному сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.
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Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовской области