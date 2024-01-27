Что известно об утреннем ДТП, в комментарии 24 Каналу рассказали в полиции. Между тем, в сети уже распространяют кадры с места событий.

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Есть ли пострадавшие

В полиции сообщили, что произошло столкновение двух транспортных средств. К счастью, обошлось без пострадавших. Водители трезвые.

В сети обнародовали кадры с места ДТП. Указали, что скорая влетела в дерево на улице Коновальца.

Во Львове скорая влетела в дерево / Скриншот

На Тернопольщине столкнулись автобус и скорая