Что известно об утреннем ДТП, в комментарии 24 Каналу рассказали в полиции. Между тем, в сети уже распространяют кадры с места событий.
Важно Ужасная авария с украинским автобусом в Польше: в МИД рассказали о травмированных
Есть ли пострадавшие
В полиции сообщили, что произошло столкновение двух транспортных средств. К счастью, обошлось без пострадавших. Водители трезвые.
В сети обнародовали кадры с места ДТП. Указали, что скорая влетела в дерево на улице Коновальца.
Во Львове скорая влетела в дерево / Скриншот
На Тернопольщине столкнулись автобус и скорая
- Вечером 1 декабря 2023 года в Тернопольской области произошло жуткое ДТП. В Чортковском районе рейсовый автобус столкнулся со скорой.
- На момент столкновения в автобусе было 14 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв.
- Впрочем, фельдшера заблокировало в поврежденном авто. Спасатели освободили ее и передали медикам для госпитализации.
- Заметим, что накануне в Тернопольской области бушевала сильная непогода.