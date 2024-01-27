Що відомо про ранкову ДТП, у коментарі 24 Каналу розповіли в поліції. Тим часом у мережі вже поширюють кадри з місця подій.

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Чи є постраждалі

У поліції повідомили, що сталося зіткнення двох транспортних засобів. На щастя, минулося без потерпілих. Водії тверезі.

У мережі оприлюднили кадри з місця ДТП. Зазначили, що швидка влетіла у дерево на вулиці Коновальця.

Швидка влетіла в дерево

У Львові швидка влетіла в дерево / Скриншот

На Тернопільщині зіткнулися автобус і швидка

  • Ввечері 1 грудня 2023 року на Тернопільщині сталася моторошна ДТП. У Чортківському районі рейсовий автобус зіткнувся зі швидкою.
  • На момент зіткнення в автобусі були 14 пасажирів. На щастя, минулося без жертв.
  • Втім, фельдшерку заблокувало в понівеченому авто. Рятувальники вивільнили її й передали медикам для госпіталізації.
  • Зауважимо, що напередодні в Тернопільській області вирувала сильна негода.