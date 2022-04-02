Во Львове со 2 апреля разрешат продажу пива и сухого вина

Во Львове решили снова разрешить продажу пива и вина. Купить слабоалкогольные напитки можно уже со 2 апреля.

Продажа алкоголя разрешена с 12:00 до 20:00 часов

Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко. Возобновить продажу слабоалкогольных напитков решили после встреч с производителями пива.

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Москаленко сообщил, что продажа пива и вина разрешена с 12:00 до 20:00 часов.

В то же время остается действующим запрет на употребление алкоголя:

в общественных местах;

на летних площадках;

террасах.

Также запрещена продажа крепких алкогольных напитков.

Нарушителей ждут общественные работы

Москаленко предупредил, что при несоблюдении требований продажи алкоголя и распитии его в общественных местах будут привлекаться к общественным работам.

Также у водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, будут изымать автомобили для нужд Вооруженных Сил Украины.

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