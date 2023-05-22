28 – 30 июня во Львове впервые состоится Lviv Urban Forum: продолжается предварительная регистрация

28 – 30 июня 2023 во Львове впервые состоится Lviv Urban Forum – международное событие, посвященное переосмыслению принципов восстановления, трансформации и развития, украинских городов и сел.

Трехдневное мероприятие объединит мировых теоретиков и практиков в области архитектуры и урбанистики, специалистов по планированию, мэров, главных архитекторов украинских общин, членов правительства, студентов, ученых и всех, кто заинтересован в том, чтобы украинские общины стали комфортной средой для жизни. Предварительная регистрация доступна по ссылке.

Смотрите также Когда состоится праздник последнего звонка 2023 года в школах разных городов Украины

Lviv Urban Forum посетят мировые и украинские архитекторы

В фокусе первого форума – определение ценностей, которые станут основой дальнейшего развития украинских общин. Будут рассматриваться следующие ключевые вопросы: какие стратегии развития выбрать общинам, потерявшим свой ценный ресурс – людей?

Как сделать пространство комфортным, инклюзивным и безопасным для жизни таким, чтобы жители захотели вернуться и реализовать себя в своем обществе? Как оптимизировать бюджет и ресурсы для создания недорогих, но эффективных решений?

Как интегрировать украинское законодательство в сфере градостроительства с европейским? Как в общественном пространстве сохранить память о событиях и людях, творящих нашу историю сегодня и как творить качественные ландшафты для жизни?

А еще мировые и украинские архитекторы будут раскрывать аспекты инноваций, новейших технологий и устойчивого развития в архитектуре.

Среди спикеров – более 30 украинских и мировых архитекторов и городских планировщиков, в частности: Шигеру Бан, японский архитектор и лауреат Притцкеровской премии; Кис Кристиансе, ведущий мировой градопланировщик родом из Нидерландов; Стефан Бениш, основатель архитектурной студии Behnisch Architekten, известной своими инновационными и постоянными подходами к архитектуре, автор проекта Центра Шептицкого УКУ во Львове; Инге Манка, старший научный сотрудник Института искусства и дизайна Венского технологического университета, исследовательница мест памяти; Юлиан Чаплинский, главный архитектор Львова 2015 – 2019 годах, Олег Дроздов, основатель Харьковской школы архитектуры и Drozdov Architects, а также Мартин Дюплантье и Михель Девинь из Франции и многие другие.

"Учитывая ту страшную цену, которую сегодня платит наше государство за то, чтобы быть свободным и независимым, мы обязаны приложить все усилия, чтобы уже сейчас строить образцовую среду для жизни и развития на территории Украины.

Впереди нас ждут радикальные трансформации населенных пунктов, их восстановление и это время, когда мы должны избавиться от устаревших, часто вредных практик городского планирования.

Мы должны выстраивать наши города и села по принципам человекоцентричности, уважения к природе и устойчивому развитию. Цель форума - заложить ценности, которые станут ориентирами для формирования новых подходов развития наших общин", – комментирует Антон Коломейцев, программный директор Lviv Urban Forum, главный архитектор Львова.

Кроме лекций, в программе запланированы воркшопы и ярмарка возможностей для общин, модерированный нетворкинг для участников, пешеходные и велосипедные экскурсии по Львову.

Место проведения события сообщат каждому участнику лично

Все заинтересованные могут оставить заявку, которая позволит первым получить информацию о том, как принять участие в событии. Точное место проведения события будет указано участникам лично.

Организуют событие Управления архитектуры и урбанистики Львовского городского совета и проекта Cities 4 Cities | United 4 Украина. Партнеры форума – SALAR International и Фонд Ганнса Зайделя.

Следить за новостями форума можно в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.