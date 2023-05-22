Триденний захід об'єднає світових теоретиків і практиків в галузі архітектури та урбаністики, фахівців з планування, мерів, головних архітекторів українських громад, урядовців, студентів, науковців та усіх, хто зацікавлений у тому, щоб українські громади стали комфортним середовищем для життя. Попередня реєстрація доступна за посиланням.

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На Lviv Urban Forum завітають світові та українські архітектори

У фокусі першого форуму – визначення цінностей, які стануть основою для подальшого розвитку українських громад. Будуть розглядатися такі ключові питання: які стратегії розвитку обрати громадам, що втратили свій найцінніший ресурс – людей?

Як зробити простір комфортним, інклюзивним і безпечним для життя – таким, щоб мешканці захотіли повернутися і реалізувати себе у своїй громаді? Як оптимізувати бюджет і ресурси, щоб створювати недорогі, але ефективні рішення?

Як інтегрувати українське законодавство в сфері містобудування з європейським? Як в громадському просторі зберегти пам'ять про події і людей, які творять нашу історію сьогодні і як творити якісні ландшафти для життя?

А ще, світові та українські архітектори розкриватимуть аспекти інновацій, новітніх технологій та сталого розвитку в архітектурі.

Серед спікерів – понад 30 українських і світових архітекторів та міських планувальників, зокрема: Шигеру Бан, японський архітектор і лауреат Прітцкерівської премії; Кіс Крістіансе, провідний світовий містопланувальник родом з Нідерландів; Стефан Беніш, засновник архітектурної студії Behnisch Architekten, відомої своїми інноваційними та сталими підходами до архітектури, автор проєкту Центру Шептицького УКУ у Львові; Інге Манка, старша наукова працівниця Інституту мистецтва і дизайну Віденського технологічного університету, дослідниця місць пам'яті; Юліан Чаплінський, головний архітектор Львова 2015 – 2019 роках, Олег Дроздов, засновник Харківської школи архітектури та Drozdov Architects, а також Мартін Дюплантьє і Міхель Девінь з Франції та багато-багато інших.

"Враховуючи ту страшну ціну, яку сьогодні платить наша держава за те, щоб бути вільною та незалежною, ми зобов'язані докласти всіх зусиль, аби вже зараз будувати зразкове середовище для життя та розвитку на теренах України.

Попереду нас чекають радикальні трансформації населених пунктів, їх відбудова і це той час, коли ми маємо позбутися застарілих, часто шкідливих практик міського планування.

Ми маємо вибудовувати наші міста і села за принципами людиноцентричності, поваги до природи і сталого розвитку. Цей форум має на меті закласти цінності, які стануть орієнтирами для формування нових підходів розвитку наших громад", – коментує Антон Коломєйцев, програмний директор Lviv Urban Forum, головний архітектор Львова.

Окрім лекцій, в програмі заплановані воркшопи і ярмарок можливостей для громад, модерований нетворкінг для учасників, пішохідні та велосипедні екскурсії Львовом.

Місце проведення події повідомлять кожному учаснику особисто

Усі зацікавлені можуть залишити заявку, яка дозволить першими отримати інформацію про те, як взяти участь у події. Точне місце проведення події буде вказано учасникам особисто.

Організовують подію Управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради та проєкт Cities 4 Cities | United 4 Ukraine. Партнери форуму – SALAR International і Фундація Ганнса Зайделя.

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