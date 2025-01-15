Закрытое укрытие во время тревоги: во Львове полиция открыла уголовное производство

Во время воздушной тревоги утром 15 января жители одного из домов во Львове не смогли попасть в укрытие. Известно, что инцидент произошел на улице Ивана Франко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области. Сейчас полицейские устанавливают лиц, ответственных за функционирование укрытия с целью привлечения их к ответственности.

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Укрытие было закрыто во время тревоги

В полиции отметили, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили информацию о закрытом укрытии в доме на улице Ивана Франко – в это время в городе продолжалась воздушная тревога.

Отмечается, что полицейские немедленно прибыли по указанному адресу и подтвердили этот факт.

Укрытие действительно было закрыто, из-за чего люди не могли попасть в безопасное место во время воздушной тревоги,

– сообщили в полиции Львовщины.

Правоохранители уже начали уголовное производство по статье "Оставление в опасности". Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения или лишения свободы на тот же срок.

Важно! Если во время воздушной тревоги вы не можете получить доступ к укрытию, обязательно сообщайте об этом по спецлинии "102".

Напомним, утром 15 января российские войска осуществили комбинированный удар по Украине. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили 77 воздушных целей.