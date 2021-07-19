Во Львове умер поэт-шестидесятник, выдающийся художник Роман Хоркавый

В Львове 19 июля умер художник, поэт и философ Роман Хоркавый. Он был близким другом Калинцев, Гелей, Стефы Шабатуры и многих других украинских патриотов-борцов.

Хоркавый был членом национального Союза писателей Украины. Поэта трижды заключали в тюрьму из-за политических мотивов.

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Умер поэт-шестидесятник Роман Хоркавый

О смерти Романа Хоркавого сообщил на своей странице в фейсбук Юрий Волощак. По его словам, поэт был скромным и добрым человеком и честным христианином.

Близкий друг Калинцев, Гелей, Стефы Шабатуры и многих других патриотов борцов. Большая потеря для Львова, Украины. Светлая и вечная память. Такие люди не умирают, а переходят в вечность и идут прямо к Отцу Небесному,

– отметил Волощак.

Сейчас причина смерти поэта неизвестна. О времени прощания и отпевания сообщат позже.

Коротко о Романе Хоркавом