Недавно жители города обратились к местным властям с жалобой на водителя автобуса №47А.

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Лишили премии

Оказалось, что мужчина не открыл пандус в автобусе при посадке/высадке пассажира на инвалидной коляске. Этот поступок водителя изрядно возмутил львовян, ставших свидетелями инцидента. Они сообщили об увиденном за Горячей линией города.

Теперь Львовский городской совет рассказал, что нарушителя наказали. Ему объявили выговор и уменьшили премию на 13 тысяч гривен.

Наша позиция жесткая: в подобных случаях мы будем наказывать водителей гривной до тех пор, пока каждый из них не осознает, что его прямая обязанность – помочь пассажиру на колесном кресле попасть в салон и выехать из него,

– отметил руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Закрыл дверь перед воином без ноги

В октябре произошел случай, всколыхнувший гражданское общество. Во Львове водитель закрыл дверь автобуса прямо перед украинским ветераном, потерявшим конечность. Это произошло 21 октября у остановки "Площадь таможенная".

По словам очевидцев, пассажиры кричали водителю, что у двери стоит военный без ноги. Однако водитель проигнорировал замечания.

После того, как ситуация получила огласку, стало известно, что водителя наказали – ему объявили выговор. Следующий такой поступок будет означать для нарушителя увольнение..