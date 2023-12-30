Нещодавно жителі міста звернулися до місцевої влади зі скаргою на водія автобуса №47А.

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Позбавили премії

Виявилося, що чоловік не відкрив пандус в автобусі при посадці/висадці пасажира на інвалідному візку. Цей вчинок водія неабияк обурив львів'ян, які стали свідками інциденту. Вони повідомили про побачене за Гарячою лінією міста.

Тепер Львівська міська рада розповіла, що порушника покарали. Йому оголосили догану і зменшили премію на 13 тисяч гривень.

Наша позиція жорстка: у подібних випадках ми каратимемо водіїв гривнею до тих пір, поки кожен з них не усвідомить, що його прямий обов’язок – допомогти пасажиру на кріслі колісному потрапити в салон та виїхати з нього,

– наголосив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Зачинив двері перед воїном без ноги

У жовтні трапився випадок, який сколихнув громадянське суспільство. У Львові водій зачинив двері автобуса просто перед українським ветераном, який втратив кінцівку. Це сталося 21 жовтня поблизу зупинки "Площа митна".

За словами очевидців, пасажири кричали водієві, що біля дверей стоїть військовий без ноги. Проте керманич проігнорував зауваження.

Опісля того, як ситуація набула розголосу, стало відомо, що водія покарали – йому оголосили догану. Наступний такий вчинок означатиме для порушника звільнення.