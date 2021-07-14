Во Львове задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол: фото

14 июля 2021 , 16:19
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Источник:

Полиция Львовской области

Львовские правоохранители 13 июля задержали 45-летнего иностранца. Мужчина находился в международном розыске.

Злоумышленника задержали на улице Генерала Чупринки. Его уже передали сотрудникам Интерпола.

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Полиция задержала иностранца, которого искал Интерпол

  • Оперативники криминальной полиции на улице Генерала Чупринки 13 июля задержали 45-летнего иностранца.
  • Он находился в международном розыске.
  • Задержанного подозревают в участии в вооруженном ограблении, совершенном на территории его страны.
  • Однако пока неизвестно, гражданином какой страны является мужчина.
  • Львовские правоохранители передали иностранца сотрудникам Интерпола.
Заметьте! В болгарском аэропорту 7 июля задержали львовского "вора в законе" Андрея Недзельского, более известного как "Неделя". Его подозревают в убийстве другого криминального авторитета.


Во Львове задержали иностранца, которого искал Интерпол / Фото полиции Львовщины

Автор: Ольга Котів