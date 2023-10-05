Во Львове вспыхнул автобус, перевозивший пассажиров: есть ли пострадавшие

На улице Миколайчука во Львове посреди дороги вспыхнул 19-й автобус. Водитель и люди оперативно покинули салон транспортного средства, поэтому никто не пострадал.

Собственно, утром 5 октября произошел пожар. Водитель транспортного средства попытался потушить огонь самостоятельно, поскольку у него был огнетушитель, но пламя мгновенно охватило весь автобус.

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Возгорание автобуса во Львове

Как отметили во Львовском городском совете, загорелся автобус недалеко от остановки. На место события оперативно прибыли соответствующие службы. Именно они обуздали пламя.

Все пассажиры и водитель вышли из салона. Огонь попытались потушить самостоятельно, ведь были огнетушители, однако огонь мгновенно охватил автобус. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и уже ликвидировали возгорание,

– написали в ЛГС.

На своей странице в фейсбуке основатель издания "Варта 1" Игорь Зинкевич опубликовал фотографии и видео, на которых видно то, что произошло с 19 автобусом на улице Миколайчука во Львове.

Горел автобус во Львове: смотрите видео

Кроме того, соответствующие кадры были распространены в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там уточнили, что на место происшествия выехали спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части Львова.

В результате возгорания автобуса никто не пострадал / Фото Зинкевича, ГСЧС

Обратите внимание! К ликвидации пламени привлекли 9 спасателей и 2 единицы спецтехники. Вместе с тем, по состоянию на утро 5 октября неизвестно, что стало причиной возгорания транспортного средства.

Вспомним к этой теме о другой трагедии, которая произошла в городе Льва. Собственно, карета скорой помощи наехала на 13-летнего подростка и травмировала его. Однако важно, что водитель скорой двигался с включенной сиреной.