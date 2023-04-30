К тому же в машине постоянно звучат украинские песни. Соответствующее видео было распространено в сети, информирует 24 Канал.
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Оригинальное такси ездит по Львову
На обнародованном видео можно увидеть, что за рулем автомобиля водитель-иностранец. Салон машины украшен украинскими флагами и шевронами наших Вооруженных Сил.
К тому же клиентам такси предлагают задонатить на нужды украинских защитников.
Если вы удовлетворены мной и моей машиной, пожалуйста, пожертвуйте для наших защитников на бус,
– говорится в объявлении, которое разместили в автомобиле.
Кроме этого, в салоне машины есть таблички с надписью, что водитель не владеет языком российского оккупанта. К тому же пассажиры могут потоптаться по символике террористов, поскольку на полу лежит футболка "второй армии мира".
Интересное такси во Львове: смотрите видео
Скандалы с таксистами в Украине
- Ранее водитель одной из служб такси высадилпассажиров из-за их отношения к украинскому языку. Произошел инцидент в Киеве по дороге из аэропорта "Борисполь".
- Таксист из Одессы также влип в скандал – он обвинил в войне США. Также водитель начал жаловаться на "ущемление" украинца в своей стране, и рассказывал, что всю жизнь говорил по-русски, и что вырос он в Одессе.
- По словам мужчины, "Америка всю жизнь войны начинает". А на замечание о нападении России на Сирию он ответил, что это она так "освободила" страну.
- Кроме этого, в Одессе еще один скандальный таксист, восхвалявший Россию и Путина, извинился за свои слова. С ним провела беседу Служба безопасности Украины.