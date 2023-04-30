До того ж у машині постійно звучать українські пісні. Відповідне відео розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.

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На оприлюдненому відео можна побачити, що за кермом автівки – водій-іноземець. Салон машини прикрашений українськими прапорами та шевронами наших Збройних Сил.

До того ж клієнтам таксі пропонують задонатити на потреби українських захисників.

Якщо ви задоволені мною та моєю машиною, будь ласка, пожертвуйте для наших захисників на бус,

– йдеться в оголошенні, яке розмістили в авто.

Окрім цього, у салоні машини є таблички з написом, що водій не володіє мовою російського окупанта. До того ж пасажири можуть потоптатися по символіці терористів, оскільки на підлозі лежить футболка "другої армії світу".

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