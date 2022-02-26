Во Львове завыли сирены
26 февраля 2022 , 20:02Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Садового
Во Львове 26 февраля в 20:00 завыли сирены. Львовян призвали сохранять спокойствие и срочно бежать в укрытие.
Заметим, что сирены во Львове включали несколько раз. Первую из них можно было услышать примерно в 6:00.
Важно Если слышны залпы без сирен, это выход нашей артиллерии, – Генштаб
Если сигнал тревожных сирен и чрезвычайная ситуация застали вас дома, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжения местных властей;
- сообщить об услышанном соседям;
- выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество;
- закрыть окна в помещении и уплотнить их;
- уточнить место расположения ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.
Львов! Воздушная тревога!!! Необходимо уходить в укрытие,
– подчеркнул мэр Львова Андрей Садовый.
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