Во Львове завыли сирены

Во Львове 26 февраля в 20:00 завыли сирены. Львовян призвали сохранять спокойствие и срочно бежать в укрытие.

Заметим, что сирены во Львове включали несколько раз. Первую из них можно было услышать примерно в 6:00.

Важно Если слышны залпы без сирен, это выход нашей артиллерии, – Генштаб

Если сигнал тревожных сирен и чрезвычайная ситуация застали вас дома, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжения местных властей;

сообщить об услышанном соседям;

выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество;

закрыть окна в помещении и уплотнить их;

уточнить место расположения ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.

Львов! Воздушная тревога!!! Необходимо уходить в укрытие,

– подчеркнул мэр Львова Андрей Садовый.

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