Зауважимо, що сирени у Львові вмикали декілька разів. Першу з них можна було почути приблизно о 6:00.

Важливо Якщо чути залпи без сирен, це вихід нашої артилерії, – Генштаб

Якщо сигнал тривожних сирен та надзвичайна ситуація застали вас удома, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;

повідомити про почуте сусідів;

вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику;

зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;

уточнити місце знаходження найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.

Львів! Повітряна тривога!!! Необхідно йти в укриття,

– наголосив мер Львова Андрій Садовий.



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