Зауважимо, що сирени у Львові вмикали декілька разів. Першу з них можна було почути приблизно о 6:00.
Важливо Якщо чути залпи без сирен, це вихід нашої артилерії, – Генштаб
Якщо сигнал тривожних сирен та надзвичайна ситуація застали вас удома, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;
- повідомити про почуте сусідів;
- вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику;
- зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;
- уточнити місце знаходження найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.
Львів! Повітряна тривога!!! Необхідно йти в укриття,
– наголосив мер Львова Андрій Садовий.
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