Львовяне перессорились из-за церковных громкоговорителей: их пообещали умерить

Ранее львовянин оставил жалобу на церковь Введения в храм Пресвятой Богородицы на Сыхове. Мужчина отметил, что каждое воскресенье там с самого утра транслируют Службу Божью на всю улицу.

Соответствующую жалобу Артем Коваленко оставил на странице "Горячей линии Львова" в фейсбуке. Интересно, что сообщение вызвало оживленное обсуждение и собрало почти 2000 комментариев.

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"Есть ли разрешение у церкви на установку внешних динамиков?"

Львовянин пожаловался на звук динамиков церкви в Сыхивском районе города. Мол, что воскресные громкие трансляции мешают жителям соседних многоэтажек.

Впрочем, жители буквально перессорились по этому поводу:

одни убеждали, что молитва не может мешать никому;

другие считают действия церковников нарушением законодательства и санитарных норм.

В конце концов, чиновники попросили церковь умерить громкоговорители. Однако транслировать богослужения на улице не запрещали.

Им тревога не мешает, а церковь и богослужение им мешает, – настоятель прихода

Настоятель прихода церкви Введение в храм пресвятой Богородицы отец Любомир Ортинский подтвердил ZAXID.NET, что руководство прихода среагировало на просьбы чиновников. "Мы умерили", – заверил он.

Настоятель объяснил, что внешние динамики включают для того, чтобы Службу Божью слушали люди, которые находятся во дворе храма.

Если есть люди на улице, мы должны им дать доступ, чтобы люди услышали слово Божие. Поэтому мы стараемся, чтобы было слышно во дворе. Где-то ветер подул и донес, то уже тяжело называется,

– отметил о. Любомир Ортинский.

По его мнению, такие жалобы пишут люди, не ходящие в церковь. "Им тревога не мешает, а церковь и богослужение им мешает. Мы не виноваты, что церковь близка от домов", – добавил настоятель.

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Где расположена львовская церковь Введение в храм Пресвятой Богородицы: смотрите карту