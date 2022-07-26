Львовяне провели в последний путь трех Героев 125-й бригады ТрО: щемящие кадры

Сегодня, 26 июля, Львов прощается с тремя Героями 125-й бригады Территориальной обороны, погибшими, защищая Украину от российских оккупантов.

Трех Героев провели с почестями

О прощании с погибшими сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Павшие Герои – Владимир Гирняк, Николай Забавчук и Сергей Ковалев.

Ранее во Львове простились с Героем Артемом Димидом, погибшим на войне

С самого начала полномасштабного вторжения они вступили на службу и воевали за наше будущее. Светлая Память Защитникам Украины,

– отметил Садовый.



Погибший Герой Николай Забавчук / Фото фейсбук Андрея Садового



Погибший Герой Владимир Гирняк / Фото фейсбук Андрея Садового

Павший Герой Сергей Ковалев / Фото фейсбук Андрея Садового

Мэр также опубликовал щемящие кадры по церемонии прощания. Горожане с цветами, на коленях провожают в последний путь павших военных.



Львовяне провели в последний путь трех Героев / Фото фейсбук Андрея Садового



Церемония проходила в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла / Фото фейсбук Андрея Садового



Львовяне провели в последний путь павших военных на коленях / Фото фейсбук Андрея Садового



Прощание с павшими бойцами / Фото фейсбук Андрея Садового



На площади города львовяне отдали честь Героям / Фото фейсбук Андрея Садового

К слову, 8 июля в Киеве в последний путь провели бойца Андрея Верхосмотра. 27-летний военный отдал свою жизнь за Родину.

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