Львовяне провели в последний путь трех Героев 125-й бригады ТрО: щемящие кадры
Источник:Андрей Садовый
Сегодня, 26 июля, Львов прощается с тремя Героями 125-й бригады Территориальной обороны, погибшими, защищая Украину от российских оккупантов.
Трех Героев провели с почестями
О прощании с погибшими сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Павшие Герои – Владимир Гирняк, Николай Забавчук и Сергей Ковалев.
Ранее во Львове простились с Героем Артемом Димидом, погибшим на войне
С самого начала полномасштабного вторжения они вступили на службу и воевали за наше будущее. Светлая Память Защитникам Украины,
– отметил Садовый.
Погибший Герой Николай Забавчук / Фото фейсбук Андрея Садового
Погибший Герой Владимир Гирняк / Фото фейсбук Андрея Садового
Павший Герой Сергей Ковалев / Фото фейсбук Андрея Садового
Мэр также опубликовал щемящие кадры по церемонии прощания. Горожане с цветами, на коленях провожают в последний путь павших военных.
Львовяне провели в последний путь трех Героев / Фото фейсбук Андрея Садового
Церемония проходила в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла / Фото фейсбук Андрея Садового
Львовяне провели в последний путь павших военных на коленях / Фото фейсбук Андрея Садового
Прощание с павшими бойцами / Фото фейсбук Андрея Садового
На площади города львовяне отдали честь Героям / Фото фейсбук Андрея Садового
К слову, 8 июля в Киеве в последний путь провели бойца Андрея Верхосмотра. 27-летний военный отдал свою жизнь за Родину.
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