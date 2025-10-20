Видео, записанное в Норвегии, обнародовали в воскресенье, 19 октября. О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал ZAXID.NET.

Как украинка, которая живет в Норвегии, комментирует российскую агрессию?

Разговор между мужчиной и женщиной состоялся прямо на улице в одном из городов Норвегии. Сначала женщина пожаловалась на то, что ее соседи якобы не получают государственной помощи на детей, а затем перешла к политическим утверждениям, заявляя, что "ждет Путина" в своем родном Львове.

Журналистам удалось установить личность "героини" видео. Ею оказалась Оксана Омелян в возрасте 44 лет.

Во время беседы она также высказала мнение, что украинские предприятия не работают, потому что, мол, "находятся под контролем правительства".

Заводы не работают, потому что там есть Украина. Давно не работают. 28 завод, танковый завод производил все на Китай. Слушай, не говори, что у меня делается во Львове, я хорошо знаю Львов,

– сказала Омелян.

Когда автор видео спросил, или, по ее мнению, "все станет лучше, если придет Россия", собеседница ответила утвердительно. К тому же женщина считает, что стоит позволить россиянам свободно захватить украинские земли, ведь так якобы будет "лучше для всех".

А чем больше сопротивляются и не будут пускать Россию, тем хуже. Они разваливают дома и уничтожают невинных людей,

– отметила львовянка.

Разговор с Оксаной Омелян в Норвегии / Видео из соцсетей

На следующий вопрос о том, действительно ли она "ждет Путина во Львове", женщина подтвердила свои слова. Мужчина, который записывал видео, рассказал, что находится за границей из-за потери своего жилья в результате российской агрессии. В ответ львовянка дерзко отметила, что тот может арендовать ее квартиру во Львове, заплатив ей деньги.

Запись быстро приобрела популярность в соцсетях, вызвав волну критики среди пользователей, которые резко осудили высказывания женщины и ее пророссийскую позицию.

