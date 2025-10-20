Відео, записане в Норвегії, оприлюднили у неділю, 19 жовтня. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал ZAXID.NET.

Як українка, яка мешкає в Норвегії, коментує російську агресію?

Розмова між чоловіком та жінкою відбулася просто на вулиці в одному з міст Норвегії. Спочатку жінка поскаржилася на те, що її сусіди нібито не отримують державної допомоги на дітей, а згодом перейшла до політичних тверджень, заявляючи, що "чекає Путіна" у своєму рідному Львові.

Журналістам вдалося встановити особу "героїні" відео. Нею виявилася Оксана Омелян віком 44 роки.

Під час бесіди вона також висловила думку, що українські підприємства не працюють, бо, мовляв, "перебувають під контролем уряду".

Заводи не працюють, тому що там є Україна. Давно не працюють. 28 завод, танковий завод виробляв все на Китай. Слухай, не говори, що в мене робиться у Львові, я добре знаю Львів,

– сказала Омелян.

Коли автор відео запитав, чи, на її думку, "все стане краще, якщо прийде Росія", співрозмовниця відповіла ствердно. До того ж жінка вважає, що варто дозволити росіянам вільно захопити українські землі, адже так нібито буде "краще для всіх".

А чим більше пручаються і не пускатимуть Росію, тим гірше. Вони розвалюють дома і знищують невинних людей,

– зазначила львів'янка.

Розмова з Оксаною Омелян у Норвегії / Відео з соцмереж

На наступне запитання про те, чи справді вона "чекає Путіна у Львові", жінка підтвердила свої слова. Чоловік, який записував відео, розповів, що перебуває за кордоном через втрату свого житла внаслідок російської агресії. У відповідь львів'янка зухвало зазначила, що той може орендувати її помешкання у Львові, заплативши їй гроші.

Запис швидко набув популярності у соцмережах, викликавши хвилю критики серед користувачів, які різко засудили висловлювання жінки та її проросійську позицію.

