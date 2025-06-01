Створюється парадокс: фронтовики готові битися, а дехто в тилу – грається в політику й уникає служби. Як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу, це розколює суспільство.

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Як проросійські політики руйнують Україну зсередини

Іван Тимочко зазначив, що для багатьох військових болісним є питання активізації проросійських агентів у тилу, зокрема серед представників політичної еліти. Вони маскуються під "законність", але їхні дії шкодять українській армії: сприяють зриву мобілізації, просуваючи абсурдні ідеї.

Чомусь правоохоронні органи досі не можуть побачити й вирахувати це,

– наголосив він.

Наприклад, голова Ради резервістів критикує пропозиції змінити військову форму працівникам у територіальних центрах комплектування. Часто ці люди – фронтовики, які вчора були на передовій, і завтра знову можуть туди повернуться. Але замість підтримки армії деякі політики вигадують нісенітниці, аби догодити тим, хто не хоче служити.

Іронічно, що серед таких політиків багато хто має офіцерські звання, але самі не бажають проходити службу. Це створює тривожну тенденцію: ті, хто на фронті, готові боротися, а ті, хто в тилу – обирають політичні ігри. Така безкарність лише заохочує інших нападати на військових, принижувати їх, знецінювати армію.

Це бачить і Росія, яка, на думку Тимочка, використовує таку внутрішню деструктивність як мотивацію посилювати обстріли мирного населення. Кремль зацікавлений у тому, щоб деморалізувати українське суспільство, зруйнувати первинну ланку поповнення війська і створити ілюзію неможливості спротиву.

"Вони хочуть бути в парламенті, сидіти біля корита. У них свої гріхи перед Україною, тому сподіваються в такий спосіб себе відбілити, бо їхнє політичне минуле – це ніде клейма ставити. Але саме вони, у разі поразки, першими зустрічатимуть Путіна з хлібом і сіллю. Питання лише в тому, чи він їх прийме", – наголосив Тимочко.

Наразі Росія нарощує наступальні дії, і Україна повинна максимально консолідувати свої сили – людські, технологічні, організаційні. За словами Тимочка, це не означає повторювати російську тактику "м'ясних штурмів", але навіть сучасні технології потребують людей – операторів, техніків, інженерів. Їх треба готувати.

Проблема серйозна. Це не питання політичних симпатій – це питання виживання. Якщо ворог прорве оборону, він знищить усіх: і тих, хто захищався, і тих, хто ухилявся.

Україна – держава, яку визнають на світовій арені. Ми стікаємо кров'ю, але боремося. Ми далеко від тієї фази, що можемо програти,

– наголосив Іван Тимочко.

Втім, Росія робить усе, щоб цю поразку наблизити. І користується для цього кожним "корисним ідіотом" всередині України. Це може бути необізнаність або свідома робота за гроші, але це справа правоохоронців, які мають розслідувати, реагувати й діяти.

Дискредитація армії згори веде до нападів на військових у тилу. Про це мають говорити всі. Внутрішній стан України прямо впливає на ситуацію на фронті. Чим більше українців готові боронитися, тим менш охоче Росія атакує. І навпаки.