Женщина час провела под завалами

На месте трагедии весь день было много людей. Они разыскивали своих родных, которые жили в разрушенном доме.

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Одна женщина рассказала историю о своей 60-летней сестре, которая работает медсестрой и сама жила на 4-м этаже. Женщина выжила, но сейчас находится в отделении травматологии, поскольку имеет серьезные ранения.

Звонила сестре, когда выбило первое окно, а потом исчезла связь. Квартиры нет, ничего нет. Сестра жила одна на четвертом этаже, из которого ее и вытащили. Ее спасла одна стена,

– сказала женщина.

Она рассказала, что в квартире сначала выбило окно. После того ее сестра надела халат и попыталась убежать, однако в этот момент обвалился пол. Дальше – загорелась стена. Львовянку спасло то, что из трубы лилась холодная вода. Однако у нее все равно обгорели волосы и обожглось лицо.

Под завалами женщина пробыла около часа. Она кричала, чтобы спасатели ее услышали.

"Мы не знаем, что с ее позвоночником. Есть перелом большой бедренной кости", – отметила сестра потерпевшей. Заметим, она приехала во Львов из Каменки-Бужской сразу, как узнала о трагедии.

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