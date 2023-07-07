Жінка годину провела під завалами

На місці трагедії весь день було багато людей. Вони розшукували своїх рідних, які жили в зруйнованому будинку.

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Одна жінка розповіла історію про свою 60-річну сестру, яка працює медсестрою і сама жила на 4-му поверсі. Жінка вижила, але зараз перебуває у відділенні травматології, оскільки має серйозні поранення.

Дзвонила до сестри, коли вибило перше вікно, а потім зник зв'язок. Квартири вже нема, нічого нема. Сестра жила сама на четвертому поверсі, з якого її й витягли. Її врятувала одна стіна,

– сказала жінка.

Вона розповіла, що у квартирі спершу вибило вікно. Після того її сестра одягнула халат і спробувала втекти, однак в цей момент обвалилася підлога. Далі – загорілася стіна. Львів'янку врятувало те, що десь з труби лилася холодна вода. Однак у неї все одно обгоріло волосся та обпеклося обличчя.

Під завалами жінка пробула близько години. Вона кричала, аби рятувальники її почули.

"Ми не знаємо, що з її хребтом. Є перелом великої стегнової кістки", – зазначила сестра потерпілої. Зауважимо, вона приїхала до Львова з Кам'янки-Бузької одразу, як дізналася про трагедію.

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