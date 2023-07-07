Жінка годину провела під завалами
На місці трагедії весь день було багато людей. Вони розшукували своїх рідних, які жили в зруйнованому будинку.
До теми Знищено два будинки, 40 людей без даху над головою, – Садовий про атаку по Львову
Одна жінка розповіла історію про свою 60-річну сестру, яка працює медсестрою і сама жила на 4-му поверсі. Жінка вижила, але зараз перебуває у відділенні травматології, оскільки має серйозні поранення.
Дзвонила до сестри, коли вибило перше вікно, а потім зник зв'язок. Квартири вже нема, нічого нема. Сестра жила сама на четвертому поверсі, з якого її й витягли. Її врятувала одна стіна,
– сказала жінка.
Вона розповіла, що у квартирі спершу вибило вікно. Після того її сестра одягнула халат і спробувала втекти, однак в цей момент обвалилася підлога. Далі – загорілася стіна. Львів'янку врятувало те, що десь з труби лилася холодна вода. Однак у неї все одно обгоріло волосся та обпеклося обличчя.
Під завалами жінка пробула близько години. Вона кричала, аби рятувальники її почули.
"Ми не знаємо, що з її хребтом. Є перелом великої стегнової кістки", – зазначила сестра потерпілої. Зауважимо, вона приїхала до Львова з Кам'янки-Бузької одразу, як дізналася про трагедію.
Важливо "Закривала собою дитину": жителька зруйнованого будинку у Львові розповіла про пережите
Головне про ракетний удар по будинку у Львові
- Уночі на 6 липня російські окупанти запустили 10 ракет по Львову. 7 з них вдалося збити силами ППО.
- Ракета влучила у житловий будинок. Розбір завалів рятувальники проводили цілу добу.
- На жаль, 10 людей загинули. Наймолодшій загиблій був 31 рік. Відомо, що жінка готувалася до власного весілля.
- Також відомо про 42 постраждалих осіб.