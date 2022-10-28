Отключение электроэнергии во Львовской области: будет ли свет 28 октября

По всей Украине, в том числе и на Львовщине, отключают электроэнергию. Впрочем, 28 октября есть некоторые изменения.

Спрогнозировать внедрение графика заранее практически невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго".

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Будет ли отключение света во Львовской области

28 октября во Львове и области не применяется график аварийных отключений электроэнергии.

Однако в компании напомнили, что график аварийных отключений вводится не планомерно, а исключительно по распоряжению "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергосистеме Украины.

Указание о применении графика может появиться в любое время. В случае внедрения графика энергетики будут дополнительно информировать об этом,

– отметили в "Львовоблэнерго".

Отключение света в Украине 28 октября

28 октября с 8:25 в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения.

В то же время "Укрэнерго" отменил экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены 27 октября. С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом.

В Ровно 28 октября состоится плановое отключение света. Электроэнергии не будет ориентировочно до обеда. Полный список улиц Ровно, где будут выключать свет 28 октября – можно узнать по ссылке.

Кроме того, 28 октября используются графики ограничения электроэнергии и мощности промышленных потребителей в Волынской области.

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