Спрогнозувати впровадження графіка заздалегідь практично неможливо. Про це повідомили у пресслужбі "Львівобленерго".

Важливо У Києві – екстрені відключення світла: попередні графіки вже не актуальні

Чи буде відключення світла на Львівщині

28 жовтня у Львові та області не застосовується графік аварійних відключень електроенергії.

Однак у компанії нагадали, що графік аварійних відключень вводять не планомірно, а виключно за розпорядженням "Укренерго" відповідно до оперативної ситуації в енергосистемі України.

Вказівка про застосування графіка може з’явитися будь-коли. У разі впровадження графіка енергетики додатково інформуватимуть про це,

– наголосили у "Львівобленерго".

Відключення світла в Україні 28 жовтня

28 жовтня з 8:25 у Києві тривають екстрені відключення світла. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання.

Водночас "Укренерго" скасував екстрені відключення світла у Київській області, що були запроваджені 27 жовтня. З 00:45 28 жовтня усі домівки мешканців Київської області зі світлом.

У Рівному 28 жовтня відбудеться планове відключення світла. Електроенергії не буде орієнтовно до обіду. Повний перелік вулиць Рівного, де вимикатимуть світло 28 жовтня – можна дізнатися за посиланням.

Крім того, 28 жовтня застосовуються графіки обмеження електроенергії та потужності промислових споживачів у Волинській області.

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