Львовщина перестраховывается: в области назвали резервные номера экстренных служб
Источник:телеграм-канал Максима Козицкого
В Украине случаются сбои в сети с начала вторжения российских оккупантов. К возможным проблемам со связью готовится и Львовщина.
Во Львове и области напомнили номера важных экстренных служб. Их обновили и дополнили.
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Не исключают проблемы и из-за перезагруженных линий
Дело в том, что могут случаться сбои в сети. Также не исключена перегруженность линий. Поэтому короткие, привычные для всех украинцев, номера "скорой", полиции, чрезвычайников и газовой службы могут быть недоступны.
В случае этого для скорой медицинской помощи добавили 2 номера:
- 067 905 87 44;
- 067 905 85 61.
Также проинформировали и о 2 номерах газовой службы:
- 067 942 73 83;
- 067 942 73 94.
У Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) есть 6 дополнительных номеров, а у полиции аж 7. Их можно увидеть на фото Львовской областной госадминистрации.
Дополнительные номера экстренных служб / Фото пресс-службы Львовской ОГА