На Львовщине электричка насмерть сбила мужчину
12 июля 2021 , 11:25Читати новину українською
В Самборском районе Львовской 11 июля мужчина попал под колеса электрички. Он получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Несчастный случай произошел в 16:50. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.
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Мужчина погиб под колесами электрички
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- Электропоезд №6022 сообщением Сянки – Львов сбил 68-летнего жителя села Созань.
- Трагический инцидент произошел в 100 метрах от остановки "Деревня Бачина".
- В результате столкновения пострадавший получил тяжелые травмы и погиб.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.