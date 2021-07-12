На Львовщине электричка насмерть сбила мужчину

12 июля 2021 , 11:25
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА

В Самборском районе Львовской 11 июля мужчина попал под колеса электрички. Он получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Несчастный случай произошел в 16:50. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Мужчина погиб под колесами электрички

  • В 16:50 на перегоне "Старый Самбор – Ваньковичи" произошел несчастный случай.
  • Электропоезд №6022 сообщением Сянки – Львов сбил 68-летнего жителя села Созань.
  • Трагический инцидент произошел в 100 метрах от остановки "Деревня Бачина".
  • В результате столкновения пострадавший получил тяжелые травмы и погиб.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Заметьте! На Львовщине 13 июня два человека попали под колеса поездов. 64-летний мужчина в результате несчастного случая попал в больницу, а 63-летняя женщина – погибла.
Автор: Ольга Котів