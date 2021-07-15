На Львовщине 14-летнего парня укусила змея: пострадавший в больнице

Львовщина – лидер среди областей Украины по количеству случаев укусов змей. Почти ежедневно в больницы области обращаются пострадавшие. В частности 14 июля пресмыкающееся уложило на больничную койку 14-летнего парня.

Спасатели призывают жителей Львовщины быть внимательными и осторожными, отправляясь на природу. Чаще всего пресмыкающихся можно встретить в высокой траве, кустах и ​​лесу.

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На Львовщине змея укусила подростка

В 13:20 спасателям поступило сообщение, что в Турковскую центральную районную больницу попал 14-летний местный житель.

Подросток обратился за помощью в приемное отделение медучреждения, потому что его укусила змея.

Сейчас парень находится состоянии средней тяжести.

! Отправляясь на природу, следует надевать высокую плотную обувь, которую змея не сможет прокусить. Однако, если вы все-таки встретили пресмыкающееся, не паникуйте. Чтобы избежать укуса не стоит приближаться к змее и не делать резких движений. Вместо этого нужно просто спокойно отойти.



Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала