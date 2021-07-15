На Львовщине 14-летнего парня укусила змея: пострадавший в больнице
15 июля 2021 , 12:10Читати новину українською
Источник:ГСЧС Львовщины
Львовщина – лидер среди областей Украины по количеству случаев укусов змей. Почти ежедневно в больницы области обращаются пострадавшие. В частности 14 июля пресмыкающееся уложило на больничную койку 14-летнего парня.
Спасатели призывают жителей Львовщины быть внимательными и осторожными, отправляясь на природу. Чаще всего пресмыкающихся можно встретить в высокой траве, кустах и лесу.
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На Львовщине змея укусила подростка
- В 13:20 спасателям поступило сообщение, что в Турковскую центральную районную больницу попал 14-летний местный житель.
- Подросток обратился за помощью в приемное отделение медучреждения, потому что его укусила змея.
- Сейчас парень находится состоянии средней тяжести.
Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала