На Львовщине 2 человека попали в больницы из-за укусов змей
16 июля 2021 , 12:50Читати новину українською
На Львовщине 15 июля зафиксировали еще 2 случая укусов змей. Оба пострадавших попали в больницы в состоянии средней степени тяжести.
На Львовщине можно встретить только один вид ядовитых змей – гадюку обыкновенную. Однако неизвестно, укусила ли именно она пострадавших.
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Змея укусила мужчину в лесу
- Примерно в 13:00 за помощью к врачам обратился 41-летний львовянин.
- Его 13 июля во время сбора грибов в селе Волчье Самборского района в правое колено укусила змея.
- Мужчину госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.
- Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.
- Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
Женщину укусила змея на приусадебном участке
- Около 16:00 в Турковскую центральную городскую больницу госпитализировали 34-летнюю женщину.
- Ее на приусадебном участке в селе Верхнее Высоцкое Самборского района укусила змея.
- Пострадала также находится в состоянии средней степени тяжести.
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Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала