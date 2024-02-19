"Молились на московскую царицу": в школе во Львовской области открыли возмутительную выставку
Источник:Антон Петровский
В одной из школ Львовской области торжественно открыли выставку, посвященную Марине Мнишек, которая хоть и была полькой, однако стала московской царицей. В сети пользователи возмутились из-за таких "чествований".
Выставка была открыта в одной из школ села Каменное, что возле Хырова. Одним из пользователей, которому не понравилась подобная инициатива, стал военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антон Петровский.
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На Львовщине посвятили выставку московской царице
В одной из школ села Мурованое Львовской области открыли выставку, посвященную польской семье Мнишек, в частности Марине Мнишек, которая была московской царицей. Известно, что она родилась в этом селе.
На плакате выставки даже не постеснялись об этом гордо написать, что она была московской царицей. Сама семья была владельцами окружающих украинских земель. Мало того, на открытии выставки жгли свечу и молились за эту московскую царицу! Нет, это не смешно,
– подчеркнул украинский защитник.
Он отметил, что в помещении этого украинского учебного заведения можно было посвятить школьное пространство украинским фигурам. Например, уроженцам этих земель, которые боролись за независимую Украину.
Среди них – Михаил Кокоць, который был командиром курсов военных старшин УПА, действовавших в селе Тарнавка. Боец также вспомнил о Василия Цапяка – инструктора общества "Сич", организатора соответствующих спортивных обществ в окрестных селах.
По его словам, подобную инициативу можно было посвятить Владимиру и Ивану Босакам, которые являются легендарными деятелями национально-освободительного движения этого терену, а также много других важных для украинской истории фигур.
Антон Петровский обратился в СБУ с призывом обратить внимание на этот инцидент. Как отметил военнослужащий, все, кто причастен к открытию этой выставки должны получить подозрения.
Но мы подходим к глобальной проблеме. У нас отсутствует политика национальной памяти создания государства в школах. Украинские дети до сих пор не понимают для чего им украинское государство и кто за него боролся в разные периоды нашей истории. Мы должны научиться чествовать нашу украинскую национальную элиту,
– сказал боец.
Он также добавил, что украинские юноши должны понимать за что они будут готовы идти в армию когда придет время.
Что известно о Марине Мнишек: коротко
- Семья женщины когда-то владела землями в районе села Каменное. В этой местности и появилась на свет Марина Мнишек.
- В 1605 году она вышла замуж за московского царя Лжедмитрия I и стала московской царицей.
- После убийства царя Марина откупилась драгоценностями и деньгами, чтобы добраться до польского лагеря. Но впоследствии ее схватили.
- В 1608 году она стала женой Лжедмитрия II и вместе с ним пыталась захватить Москву. Позже ее муж погиб. Незадолго до этого она родила наследника Ивана Дмитриевича.
- Впоследствии Марина сошлась с атаманом донских казаков Иваном Заруцким, который обещал посадить на трон ее сына. Впрочем, в 1613 году Земский собор провозгласил царем Михаила Романова.
- В 1614 году Марина с Заруцким пошли в Астрахань, где собирались создать свое государство. Впоследствии их схватили и по приказу царя Михаила в Москве ее посадили в Коломне.