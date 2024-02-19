"Молились на московскую царицу": в школе во Львовской области открыли возмутительную выставку

В одной из школ Львовской области торжественно открыли выставку, посвященную Марине Мнишек, которая хоть и была полькой, однако стала московской царицей. В сети пользователи возмутились из-за таких "чествований".

Выставка была открыта в одной из школ села Каменное, что возле Хырова. Одним из пользователей, которому не понравилась подобная инициатива, стал военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антон Петровский.

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На Львовщине посвятили выставку московской царице

В одной из школ села Мурованое Львовской области открыли выставку, посвященную польской семье Мнишек, в частности Марине Мнишек, которая была московской царицей. Известно, что она родилась в этом селе.

На плакате выставки даже не постеснялись об этом гордо написать, что она была московской царицей. Сама семья была владельцами окружающих украинских земель. Мало того, на открытии выставки жгли свечу и молились за эту московскую царицу! Нет, это не смешно,

– подчеркнул украинский защитник.

Он отметил, что в помещении этого украинского учебного заведения можно было посвятить школьное пространство украинским фигурам. Например, уроженцам этих земель, которые боролись за независимую Украину.

Среди них – Михаил Кокоць, который был командиром курсов военных старшин УПА, действовавших в селе Тарнавка. Боец также вспомнил о Василия Цапяка – инструктора общества "Сич", организатора соответствующих спортивных обществ в окрестных селах.

По его словам, подобную инициативу можно было посвятить Владимиру и Ивану Босакам, которые являются легендарными деятелями национально-освободительного движения этого терену, а также много других важных для украинской истории фигур.

Во Львовской области открыли выставку, посвященную московской царице / Фото Антона Петровского

Антон Петровский обратился в СБУ с призывом обратить внимание на этот инцидент. Как отметил военнослужащий, все, кто причастен к открытию этой выставки должны получить подозрения.

Но мы подходим к глобальной проблеме. У нас отсутствует политика национальной памяти создания государства в школах. Украинские дети до сих пор не понимают для чего им украинское государство и кто за него боролся в разные периоды нашей истории. Мы должны научиться чествовать нашу украинскую национальную элиту,

– сказал боец.

Он также добавил, что украинские юноши должны понимать за что они будут готовы идти в армию когда придет время.

Что известно о Марине Мнишек: коротко